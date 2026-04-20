Bugarska Centralna izborna komisija (CIK) objavila je na svojoj internet stranici privremene rezultate sa 60,7 odsto obrađenih rezultata izbora, po kojima je "Progresivna Bugarska" bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva osvojila najviše glasova, odnosno 44,48 odsto glasova birača. Koalicija "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska“ (PP - DB) osvojila je 14 odsto glasova birača, dok je koalicija GERB-SDS bivšeg premijera u tri mandata Bojka Borisova na trećem mestu sa 13,1 odsto glasova birača.

Pokret "Vazraždane" (Ponovno rođenje) dobio je 4,5 odsto glasova a Pokret za prava i slobode (PPR) je osvojio 5,38 odsto glasova.

Prema Izbornom zakoniku, CIK mora da objavi broj osvojenih glasova i primljene glasove i raspodelu mandata među strankama i koalicijama najkasnije četiri dana nakon dana izbora, a imena izabranih poslanika najkasnije sedam dana nakon dana izbora. U Bugarskoj su juče održani osmi izbori za Narodnu skupštinu od 2021. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 34.742 građana je glasalo za "ne podržavam nikoga", a taj odgovor dobio je veću podršku građana od 15 partija koje su učestvovale na izborima, i koje nisu prešle cenzus.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče telefonom sa Rumenom Radevom i čestitao Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj.