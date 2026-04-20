"Marinci su se 19. aprila spustili niz sajle na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač sa vođenim raketama 'USS Spruance' onesposobio pogon broda Touska kada komercijalni brod nije poštovao ponovljena upozorenja američkih snaga tokom perioda od šest sati", navedeno je u objavi CENTCOM-a na društvenoj mreži Iks, koja prati video snimak.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je prethodno da su američki marinci u Omanskom zalivu preuzeli kontrolu nad teretnim brodom Touska koji plovi pod iranskom zastavom, a koji je pokušao da probije američku pomorsku blokadu Ormuskog moreuza.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je teretni brod pod iranskom zastavom, težak gotovo kao nosač aviona, pokušao da prođe pomorsku blokadu SAD i da to "nije prošlo dobro po njih".

Američki predsednik je dodao da su marinci otvorili vatru na taj brod i da ga drže pod kontrolom.

Portparol Centralnog štaba operativnog štaba iranskih oružanih snaga Hazreti Hatam al Anbije izjavio je da će oružane snage te zemlje "uskoro odgovoriti i uzvratiti" na "oružanu pirateriju koju je počinila američka vojska", odnosno na zaustavljanje i zauzimanje jednog broda u Omanskom zalivu.

"Agresorska Amerika je prekršila primirje i počinila je pomorsku pirateriju pucajući na jedan od iranskih trgovačkih brodova u vodama Omanskog zaliva i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem više svojih terorističkih marinaca na palubu pomenutog broda", navodi se u saopštenju koje prenosi iranska agencija Tasnim.

