Većina treba da brani prava manjina i da im obezbedi da mogu slobodno da dišu u političkom životu zemlje, poručio je poslanik u Evropskom parlamentu Gordan Bosanac polaznicima Političke akademije Srpskog narodnog veća (SNV), koji su u petak boravili u studijskoj poseti evropskim institucijama u Briselu.

Mladi pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj tokom posete Evropskom parlamentu susreli su se sa poslanicima Gordanom Bosancem (Možemo, Zeleni) i Toninom Piculom (SDP, socijalisti), koji je ujedno i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, navodi se u saopštenju SNV-a.

On je naglasio značaj studentskog pokreta u Srbiji, a ukazao je i na izazove koji stoje pred Evropom u svetlu desničarskih i ekstremističkih politika koje isključuju migrante, manjinske zajednice i LGBT osobe, izražavajući nadu da će Evropa uspeti da prevaziđe te izazove.

Tonino Picula, koji je na svoje izlaganje polaznicima akademije došao direktno iz Tivta, gde je učestvovao na samitu EU-Zapadni Balkan, istakao je značaj evropskih integracija upravo za zemlje u hrvatskom susedstvu.

Govoreći o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, izložio je probleme i izazove sa kojima se trenutno suočavaju Crna Gora, Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, kao i Moldavija i Gruzija na svom putu ka članstvu u EU, preneo je Večernji list.