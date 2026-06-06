Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju:

"Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni.

Dođimo u naš zavetni hram na Vračaru da dostojno ispratimo veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo."

Pretnje vernicima na mrežama

Blokaderi i njihovi pokrovitelji očajni su zbog ovolikog odziva verujućeg naroda, pa na mrežama "prosipaju otrov", prete i vređaju:

"Da li ste normalni i danas da blokirate Beograd jer vas poziva Vučićev Profitije da ispratite izmišljeni pojas koji je navodno nosila Bogorodica pre 2000 godina? Pobogu ljudi, ne dozvolite da vas mitologija pokreće, a zatucanost zamenjuje stvarnost, ne idite na lažne skupove!"

Zanimljivo je da blokaderi vernicima zameraju da "blokiraju Beograd", iako su blokirali čitavu Srbiju u pokušaju da zaustave život i unište ekonomiju sopstvene zemlje.

Spajaju i nespojivo, a ljude koji se mole nazivaju "bolsenicima".

Staklenim flašama na ljude

Beogradska policija privela je u četvrtak uveče ženu K. V. (48) zbog sumnje da je narušavala javni red i mir i ugrozila bezbednost građana na Vračaru. Pomahnitala Beograđanka je staklenim flašama gađala okupljene vernike koji su čekali da celivaju pojas Presvete Bogorodice, ali srećom, niko nije povređen u ovom bezumnom napadu.

U Srbiji već predugo traje pokušaj blokadera da podele društvo, porodice i prijatelje, napadaju crkvu, veru i obrazovni sistem.