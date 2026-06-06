Knežević: Hrvatska pobeđuje

Da su deportovani državljani Srbije u Tivat došli s transparentima: "Pumpaj" ili "Studenti pobeđuju", gostoprimna ANB i Kavački klan bi im prostrli crveni tepih sve do hotela "Regent" u kom bi dobili narukvice “all inclusive”, kaže Milan Knežević.

-Ovako su "besramnici" jedni došli s transparentom: "Srbija pobeđuje!". Izgleda je trebalo da piše: "Srbija gubi", da bi im naš bezbednosni sektor dozvolio da uđu u Crnu Goru. A kakvi su to prevejani "kriminalci" najbolje govori što su unapred bukirali smeštaj i platili za isti. Sve su radili javno da ne bi izgledalo tajno. Dok su ovi "naši" sve radili tajno da bi ispalo javno. Tako je na ulazu u Cetinje okačen pogrdan transparent upućen Aleksandru Vučiću da nemam nikakvu sumnju da je u tome učestvovala cetinjska vlast udružena sa kriminalnim filijalama Kavčana koji suštinski upravljaju ovim gradom. Međutim, ako se vratimo u 12. jul 1941. kad je deo Cetinjana dočekao s pesmom i cvećem italijanske okupatore, onda je bolje što predsedniku Srbije nije poželjena dobrodošlica. Mada kad bolje razmislim, možda su oni i u pravu, što će Vučić u Crnoj Gori? Da je došao Čanak, Sonja Biserko, Nataša Kandić, onda to ima smisla, ali da u državu u kojoj živi 33 % Srba dođe predsednik Srbije, to je provokacija i hibridno delovanje kako nam objasniše naše bezbednosne službe. Dosad je u Crnoj Gori bilo hibridno delovanje kad vam hakeri sa servera državne uprave izvuku sve podatke jer su naši službenici posećivali porno sajtove. Sad je hibridno delovanje prošireno na tetovaže i odlazak u teretanu. Ali zašto onda nije proteran i premijer Spajić u Japan, i on ima tetovažu i ide u teretanu? A da sam se ja pitao proterao bih i Emanuela Makrona zbog džogiranja Tivtom, ko je on da promoviše zdrave stilove života u ranim jutarnjim časovima dok nismo ni kafu popili, a kamoli burek omirisali. Ipak, mnogo je važno da za hibridno delovanje nisu označeni osam uslova Andreja Plenkovića koje nam je saopštio kao zelenaš koji podseća svog dužnika kad je sve propustio da mu plati kamatu.

I svi ćute, umesto da ga postave na taj gumenjak kojim je došao i vrate u lijepu njihovu dok se more ljubi s nebom. Javno političko uriniranje Andreja Plenkovića po Crnoj Gori prešlo je sve granice, ostalo je jos samo da nam ispostavi uslov da Tompson peva 13.jula na Cetinju (što nekima ne bi smetalo), i da naša kapitulacija bude potpuna. A na ulazu u grad bi pisalo: "Plenkoviću brate, upiši nas u Hrvate!"

Ukoliko prihvatimo ovih osam hrvatskih uslova, onda nema dvojbe da smo veći Hrvati od Hrvata i da je Sekula Drljević bio u pravu. A zamislite, da je Aleksandar Vučić tražio da mu u hotelsku sobu donesu mekši jastuk ili ceđenu pomorandžu, mislim da bi dobili još jedan transparent iz ANB-a: "Vučiću dalje kandže od crnogorske pomorandže!"

U početku me bilo sramota što delovi bezbednosnog sektora učestvuju u kampanji dehumanizacije i kriminalizacije srpskog predsednika, a onda sam počeo da uživam u njihovoj nemoći kad su od Vučića dobijali odgovore koji su ih razgolitili kao kad su bili u porodilištu. Vučić je bio njihova babica, otkinuo im je pupčanu vrpcu i stavio u kolevku dok ne stignu pelene od kuće. Samo mi je žao što ovi serdari iz porodilišta ne skupiše ostatke Aptamila (hrana za bebe) i makar delimično se ne obratiše Plenkoviću da ga pitaju za Loru i mučenike šavničko-nikšićke grupe. Ovako ispade da ćemo mi zato što su nas Hrvati ubili morati da platimo odštetu od 17 miliona evra njima koji su ostali živi. Znači naši mrtvi plaćaju za njihove žive, a Plenković nas šamara i javno i na plenarnoj sednici. I svi ćute, jer dok bride obrazi od šamaranja, mi se u sebi radujemo što smo bar vratili transparent "Srbija pobjeđuje".

Da sam znao što će biti, zamolio bih Vučića da nas odbrani od Plenkovića, makar u ime onih 33% Srba koji više ne mogu posmatrati sramoćenje i ponižavanje države. Kad već nisu hteli da uče od njega kako se brane interesi države, neka Vučiću makar daju punomoćje da nas brani kad ne umemo sami. Svako svoj obraz nosi, ali kad bi i za druge koji ga nemaju mogli da nosimo obraze, onda se više ne bi znalo koji je čiji obraz.

Ovako, do sledećeg samita, možda i utvrdimo najzad da od Srbije nemamo bratskije države, i da su crnogorski i srpski obrazi delovi istog lica, i da to nikakvi transparenti ne mogu isprljati. Imajte to na umu kad u "Galeriji" budete ispijali deseti dojč i kačili na Instagram, jer kakav je to život, ako svi ne znaju da ste bili u Beogradu, a da vas je dočekao samo transparent za Expo, napisao je Knežević.

Knežević je objavio snimak obraćanja Andreja Plenkovića, koji je zemlji domaćinu, Crnoj Gori, izneo zahteve koji više zvuče kao ultimatumi. On je, kao najvažniji zahtev, postavio i pitanje granica zemlje domaćina.

- Obeštećenje logoraša. Dakle, to je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju četrnaestoro nestalih koji se još uvek tako vode, iz domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina, što je posebno važno. Četvrto je da se reše imovinsko-pravna pitanja hrvatskih porodica ovde u Crnoj Gori, i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granica, koja je posebno važna - rekao je Plenković u Tivtu.

Sa druge strane, u snimku se čuje i izjava predsednika Aleksandra Vučića, koji je i pored svih provokacija, napada i sramnih transparenata, iz Crne Gore poslao poruku mira i sloge.

- Ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća, i može neko da piše šta god hoće po zidovima, obično na tarabama svašta piše, al se niko ne zaleće. Tako da nije to problem. Ovde živi nama bratski narod, i naš odnos će uvek biti takav. Za one koji su se zabrinuli hoćemo li nekoga puštati ili nećemo, ja sam razgovarao sinoć sa pripadnicima naših bezbednosnih službi, naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju. Tako da nema tu velike filozofije.