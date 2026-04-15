Dolaskom Aleksandra Vučića i Viktor Orban na ključne državne pozicije, ove dve zemlje ušle su u period najintenzivnije saradnje i najboljih odnosa u svojoj savremenoj istoriji.

Sveobuhvatna saradnja, međusobno poverenje i lični odnos lidera doveli su do toga da Srbija i Mađarska danas imaju odnose koji se mogu okarakterisati kao strateško partnerstvo najvišeg nivoa.

Sada kada je došlo do promene vlasti u Mađarskoj, nameću se ključna pitanja da li će Srbija i njeni građani ispaštati zbog pobede Petera Mađara, ili će odnosi dve države ostati dobri.

Na to pitanje odgovor u razgovoru za "Novosti" daju analitičari Dragoslav Bokan i Ognjen Karanović.

- Uvek je lakše biti pesimističan jer smo nekako po iskustvu tada bliže istini nego ako razgovaramo jezikom nade, ali ja bih ipak izabrao tu metodu jer treba živeti svoj život, ne plašiti samog sebe, ne ulaziti u strepnje bar ne kada one još nisu potvrđene i kada nemaju neke argumente - kaže Bokan.

- To šta misli Soroš, šta misli Klinton, ili Hrvati, to nema puno veze sa tim šta će zaista biti. Sporna pitanja između Mađarske i Hrvatske, istorijska sporna pitanja, a kroz stvaranje Jugoslavije su neuporedivo opasniji po međudržavne odnose nego odnos Mađara sa Srbijom i Srbima - kaže on.

Bokan nije pesimističan i veruje da će odnosi ostati dobri.

- Ja mislim da je Peter Mađar ipak vaspitan i odrastao u toj Orbanovskoj Mađarskoj koja je nacionalna i nacionalistička, ali nije šovinistička i nije utemeljena u mržnji, ni protiv Rumuna ni protiv Srba ni protiv Rusa, tako da, sa te strane, mislim da to iskustvo čoveka koji je pravnik po zanimanju, koji je školovan posle Budimpešte u Berlinu i Briselu, koji ima orgromno iskustvo u državnoj administraciji i iskustvo onoga što se dešavalo u vreme Orbana između Srbije i Mađarske, mislim da će on pokušati da očuva, bar najveći deo tih više nego dobrih odnosa ili se bar nadam da je tako - navodi Bokan.

Održavanje prijateljstva nema samo korist za Srbe, već i za Mađare o čemu dalje kaže:

- Da je pobedio Laslo Torockai, ona treća partija koja je ušla, koji je bio u Jobiku, a nakon toga osnovao "64 županije" kome je bio zabranjen ulazak u Srbiju zbog incidenata koje je on organizovao sa Srbima da je on pobedio onda bi to bila šovinistička Mađarska. Mislim da je Mađarska Petera Mađara ipak nacionalna i da zna da je mnogo bolje da ima Srbiju na svojoj strani u zajedničkoj borbi protiv raznoraznih pritisaka koji neće prestati prema Budimpešti, mislim pre svega na pritiske iz Brisela. Mislim da ti dobri odnosi štite ne samo Srbiju nego štite i Mađarsku i po logici nacionalnih interesa, a Peter Mađar je nacionalno orijentisan političar, mislim da će on naći neku sredinu između idealnih odnosa koje smo imali sa Orbanom i ovih strepnji da će stvari da se naglo pokvare. Tako da, Bogu hvala, naše je da branimo svoju tvrđavu, da reagujemo na okolnosti kakve god one bile, jer ne biramo mi život kroz koji ćemo proći ni susede koje imamo ni istoriju koju smo nasledili, nego naše je da izdržimo najbolje što možemo u svim tim okolnostima - optimističan je.

Sa druge strane, analitičar Ognjen Karanović nije takvog mišljenja i smatra da ima mnogo razloga za pesimizam.

- Sasvim je jasno na kojom političkim, ako hoćete, ideološkim pozicijama, se nalazi Peter Mađar i njegova partija. Takođe, nesumnjivo, on je imao ogromnu pomoć od strane Brisela i liberalnih politika koje suvereno vladaju poslednjih 20-ak godina na prostoru Zapadne Evrope. To vidimo u tome ko je pohitao da mu čestita na pobedi. Tako da, sasvim je jasno da će njegova politika imati izvesne razlike u odnosu na Orbana - navodi on.

Ističe da je Mađarska u energetskom smislu zavisna od Rusije i njenih energenata i da su njegovi prvi "taktovi" nakon izborne pobede u odnosu na Rusiju bili donekle izbalansirani.

- On je rekao da će nastaviti da razgovara sa Rusijom, a izneo je i stav da Ukrajina ne može biti član EU sve dok je u ratu. Kazao je da neće pružiti podršku nekom novom ratnom kreditu Ukrajini, a stava je i da bi Mađarska do 2035. godine da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Nema velikih odstupanja od politike Viktora Orbana - smatra Karanović.

Kaže da je lično razočaran što Orban nije pobedio. Ističe da je izjava Mađara o tome da zna ko kumuje odnosima Vučića, Putina i Fica glupa i nediplomatska i da dosta govori na kojim pozicijama on stoji.

- Lepo je predsednik Vučić objasnio ko je kum Robertu Ficu i Viktoru Orbanu, da je to sloboda, borba za zaštitu nacionalnog identiteta, nacionalnog, državnog integriteta svih naroda Evrope, da je to zaštita suvereniteta i suverenističke politike jer je to ključ uspeha nacije u ovom savremenom dobu i ludilu koje je zahvatilo ceo svet. Moguće da Peter Mađar to apsolutno ne razume, a srpski narod bi bio mnogo srećniji da je Orban ostao na vlasti, ja sam lično veoma razočaran što Orban nije pobedio - kaže Karanović.

Na pitanje o veri u održivost dobrih odnosa između Mađarske i Srbije kaže da nije optimista.

- Ono što zaokuplja pažnju političke scene u Srbiji nije istovetno onome što imamo u Mađarskoj. Ono što je istovetno je činjenica da se i Aleksandar Vučić i Viktor Orban bore protiv iste aždaje, a to su postmodernistička, postmarksistička shvatanja o izlišnosti očuvanja nacije, nacionalnog identiteta, porodičnih vrednosti i uopšte države. Videćemo šta nam nosi vreme. Nisam optimista da će Mađarska zadržati isti stepen poverenja i prijateljstva prema Beogradu kao i vreme Orbana - kazao je on.

Na kraju se osvrnuo i na blokadersko slavlje u Srbiji i politiku Hrvatske.

- Što se tiče onih što slave pobedu Petera Mađara potpuno je jasno da su ga oni i pomagali, oni su mu se i nadali. Opet budalasto, nelogično, poistovećuju Mađarsku i srpsku političku scenu ako govorimo o blokaderskom političkom pokretu u Srbiji. Hrvatska se nada da će ona zauzeti mesto političkog partnera Mađarske, ali Hrvatska nije u stanju da izgradi iskreno prijateljstvo, ona može biti samo sluga nekome i ona je u stanju da shvati samo tu poziciju - zaključio je Karanović za "Novosti".