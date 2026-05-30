Alpinisti su stigli sa neophodnom opremom i popeli se na zgradu, na čijem vrhu je postavljen baner sa natpisom "Srbija pobeđuje".

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad saopštio je ranije danas da će premeštanje banera sa Palate Albanije početi u 19 časova, čime će se omogućiti dalje nesmetano hranjenje mladunaca bele čiope.

Član Glavnog odbora SNS Radoslav Marjanović rekao je za Tanjug da da baner nije odmah mogao da bude uklonjen, jer je to složen i zahtevan proces koji će izvesti stručni tim alpinista.

Istovremeno ispred Palate Albanija od 14.00 časova traje protest na koji su pozvali sudenti u blokadi Veterinarskog fakulteta tražeći da se ukloni baner kako bi se zaštitili mladunci bele čiope. Kolarčeva ulica je zatvorena za saobraćaj, a ispred Palate Albanija su i pripadnici policije.



Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao danas hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, a ministarka Sara Pavkov rekla da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom protesta ispred Palate "Albanija" da on nije organizovan zbog ptica, već da onima koji su u tome učestvovali smeta transparent "Srbija pobeđuje" i istakao da su bele čiope koje su se u toj zgradi nastanile zaštićene i nahranjene.

On je naveo da je Opštinski odbor SNS Stari grad platio i okačio taj transparent, ali da nisu znali da su tu nastanjene ptice i da nisu imali lošu nameru. Istakao je da čim su saznali za postojanje ptica, poslali su ljude koji su ih nahranili.