Sve više ljudi postavlja pitanje – kafa sa maslinovim uljem, da ili ne?

Ovaj neobičan napitak postaje sve popularniji širom sveta, posebno nakon što su ga promovisali poznati brendovi poput Starbucks, ali mišljenja stručnjaka su podeljena.

Šta je kafa sa maslinovim uljem i odakle dolazi

Kafa sa maslinovim uljem, poznata i kao „Oleato kafa“, inspirisana je mediteranskom tradicijom. U nekim porodicama na Mediteranu dan počinje kašičicom maslinovog ulja zbog njegovih navodnih zdravstvenih benefita.

Ideju je popularizovao bivši direktor Starbucksa, Hovard Šulc, nakon putovanja u Italiju, gde je primetio da pojedinci dodaju maslinovo ulje u kafu.

Zašto ljudi dodaju maslinovo ulje u kafu

Kafa je prirodno gorka i kisela, pa se često kombinuje sa mlekom, pavlakom ili sirupima. Međutim, neki stručnjaci predlažu maslinovo ulje kao zdraviju alternativu.

Maslinovo ulje sadrži zdrave masti i antioksidanse, uključujući mononezasićene masne kiseline (MUFA), koje mogu imati pozitivan efekat na organizam.

Prema nutricionistima, potencijalne koristi uključuju:

smanjenje holesterola

zaštitu srca

smanjenje upalnih procesa

podršku mršavljenju

zaštitu ćelija zahvaljujući antioksidansima

Zbog toga mnogi veruju da kafa sa maslinovim uljem može biti energizujući i zdrav napitak.

Da li je kafa sa maslinovim uljem zaista zdrava

Iako ovaj trend ima određene prednosti, mnogi nutricionisti su skeptični. Ističu da je bolje unositi zdrave masti kroz uravnoteženu ishranu, a ne kroz napitke.

Takođe upozoravaju da:

maslinovo ulje povećava kalorijsku vrednost kafe

može zameniti kvalitetan doručak

ne pruža isti osećaj sitosti kao pravi obrok

Stručnjaci naglašavaju da je doručak bogat vlaknima, proteinima i zdravim mastima bolji izbor za dugotrajnu energiju i zdravlje probavnog sistema.

Trend koji deli mišljenja

Kafa sa maslinovim uljem postala je viralni trend na društvenim mrežama, ali i tema brojnih rasprava među stručnjacima za ishranu.

Dok jedni ističu njene potencijalne benefite, drugi upozoravaju da nije rešenje za zdrav način života i da ne može zameniti pravilnu ishranu.

Zaključak: Da li treba probati

Ako volite da eksperimentišete sa ukusima, kafa sa maslinovim uljem može biti zanimljivo iskustvo. Ipak, važno je konzumirati je umereno i uz konsultaciju sa stručnjakom, posebno ako imate specifične nutritivne potrebe.

Na kraju, kao i kod svakog trenda u ishrani – ključ je u balansu.