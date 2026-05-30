Blanar je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa šefom srpske diplomatije Markom Đurićem, odgovarajući na pitanje da li postoje nekakvi konkretni koraci koje Beograd mora da ispuni u nekom bliskom periodu da bi bio napravljen bitan progres u procesu evrointegracija, istakao da je Srbija spremna da otvori klaster 3, ali da postoji utisak kao da ne postoji politička volja da se to nastavi.

Kako je dodao, deluje da u Evropskoj komisiji postoji politička volja za neke druge države i da proces evrointegracija ide brže.

Ističući da se Slovačkoj ne dopada princip dvostrukih aršina, Blanar je kazao da žele da, ako jedna država ispuni sve očekivane kriterijume, nastavi dalje proces.

„Mi uvek insistiramo na tome da se pravedno prema tome pristupa, da se proces skrati u smislu da neka glasanja spojimo koja su neminovna u tom procesu i kako bi mogao proces da se ubrza“, rekao je Blanar i dodao da se na taj način može postići jedna četvrtina manje glasanja.

Navodeći da se još 2003. godine govorilo da bi države Zapadnog Balkana trebalo da postanu članice Evropske unije, Blanar je ukazao da neke od država imaju svoju prijavu za članstvo u EU već više od 20 godina.

„I jedna je, samo jedna država Zapadnog Balkana, postala članica, a to je bila Hrvatska. Mi vidimo da postoji opstrukcija, da nije otvoren treći klaster za koji su Srbi spremni već dugi niz godina. I mi uvek otvaramo to pitanje, a otvorili smo ga i kada je bilo zasedanje prijatelja Zapadnog Balkana“, istakao je Blanar.

Prema njegovim rečima, ne bi bilo dobro da se napravi presedan i da se koriste dupli aršini, a ukazao je da je Srbija spremna da se koriguje i ispravi ono na šta joj se ukaže.

„Srbija je dobila neku primedbu vezano za Plan rasta, ali pokazala je spremnost da to ispravi. Smatram da nije problem što se Srbije tiče, već te opstrukcije od Evropske komisije“, zaključio je Blanar.