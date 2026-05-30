Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je ranu fazu tržišnog angažovanja za veliki infrastrukturni projekat modernizacije železničke mreže u severozapadnoj Srbiji, koji uključuje izgradnju nove pruge i rekonstrukciju železničke stanice u Bogojevu.

Ovaj projekat predstavlja deo šire modernizacije železničkog sektora Srbije koja se realizuje uz podršku Svetske banke i Francuske razvojne agencije, sa ciljem unapređenja efikasnosti železničkog saobraćaja i povećanja kapaciteta transportne mreže u Vojvodini.

Kako je navedeno u dokumentaciji projekta, planirana je izgradnja nove železničke veze između pruge Subotica–Bogojevo–državna granica i pruge Novi Sad–Odžaci–Bogojevo, dok će istovremeno biti rekonstruisana i železnička stanica Bogojevo.

U ovoj fazi projekta država želi da proveri zainteresovanost i spremnost tržišta, kao i kapacitete potencijalnih izvođača radova, pre raspisivanja zvaničnog tendera. Poseban fokus biće na tehničkim uslovima i modelu realizacije “design & build”, koji podrazumeva da isti izvođač radi i projektovanje i izvođenje radova, u skladu sa pravilima FIDIC Žute knjige.

Jedan od ključnih elemenata projekta jeste izgradnja nove jednokolosečne obilazne deonice duge oko 1,41 kilometar. Ova nova pruga omogućiće direktno kretanje vozova između pravaca Novi Sad i Subotica bez potrebe za ulaskom u železničku stanicu Bogojevo.

Na taj način trebalo bi da bude značajno skraćeno vreme putovanja, dok će operativna efikasnost železničkog saobraćaja, posebno kada je reč o teretnim vozovima, biti dodatno unapređena.

Pored nove veze, projekat obuhvata i rekonstrukciju oko 1,65 kilometara pruge Subotica–Bogojevo, kao i 1,45 kilometara pruge Novi Sad–Bogojevo.

Planirana je i obnova sedam staničnih koloseka, modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih sistema, kao i rekonstrukcija pružnih prelaza i propusta.

Prema planu investitora, izvođač koji bude izabran biće zadužen istovremeno za izradu projekta za građevinsku dozvolu i za izvođenje samih građevinskih radova.

Očekuje se da će ovaj projekat dodatno ojačati železničku infrastrukturu Srbije i unaprediti povezivanje važnih pravaca kroz Vojvodinu.