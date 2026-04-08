Sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu Vladimir Vuletić oglasio se povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi vanredni parlamentarni izbori mogli da se održe i na leto ako ne bude velike krize, ka kojoj svet i Srbiju gura rat na Bliskom istoku.

Vuletić je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) komentarisao i susrete predsednika Vučića sa strankama, navodeći kako ključni razgovori lidera naše zemlje tek čekaju sa SNS-om.

Prema rečima poznatog sociologa, stabilnost zemlje je u ovom trenutku važnija od izbora.

- I u svetu, pre ili kasnije, dođe do razgovara. Ako prenesemo na našu situaciju, svako zaoštravanje u Srbiji može da dovede do toga da svi imaju štetu, a da se ponovo vratimo na početak, odnosno na izbore koji su jedini način da dođe do izbora vlasti, bez obzira na to da li je reč o promeni ili ostanku postojeće strukture. Da bi svi bili zadovoljni izborima, bez obzira na ishod, svi akteri moraju da se dogovore o uslovima, a tu su stranke ključni igrači - istakao je Vuletić.

Njega, kako je istakao, čude političke stranke koje su odbile da učestvuju u razgovorima.- Time pokazuju da ih ne interesuje kakvi će biti uslovi, što ne znači da neće izaći na izbore. Kada razgovarate sa predsednikom, iznosite stav svoje stranke. Jedan od mogućih razloga je da se tim stavom ne bi pokazalo jedinstvo antivladinog pokreta - rekao je on.

Ključni razgovori sa SNS-om

Prema Vuletićevim rečima postoje dva razloga za razgovore predsednika sa koalicionim partnerima - da vidi kako "diše" koalicija, kao i da manji partneri iznesu svoje pozicije. Ipak, naglasio je da smatra da to neće mnogo uticati na odluku predsednika.

- Ključni razgovori su sa SNS-om, jer i oni sigurno imaju različite stavove o tome da li i kada izbori treba da budu raspisani. Izbori mogu da donesu stabilnost, suštinski treba da dovedu do toga da se borba za vlast kanališe i da društveni i državni život normalno funkcionišu, bez obzira na stranačke i nestranačke interese. Međutim, problem je to što su se međustranački sukobi prelili na društvo i važno je da se kanališu - poručio je poznati sociolog.

On je ukazao i na to da su rezultati lokalnih izbora uticali na to da se smanji pritisak opozicionih stranaka za raspisivanjem vanrednih izbora.- Opozicija se sprema za izbore, iako nema pritiska za raspisivanjem kao ranije, jer su lokalni izbori bili indikativni. Raspisivanje predsedničkih izbora bilo bi korisno da bismo tokom izložbe Ekspo imali stabilnu situaciju - naglasio je Vuletić.

Vanredni izbori ili rekonstrukcija Vlade

Na pitanje da li smo bliži raspisivanju vanrednih izbora ili rekonstrukciji Vlade, Vuletić je rekao da bi izbori bili od većeg značaja, kao i da ne vidi razlog da predsednički i parlamentari izbori budu razdvojeni.

- Očekujem redovnu atmosferu na izborima, uprkos scenama nasilja koje su bile prikazane u medijima, jer ih je bilo manje nego, na primer, na utakmici između Zvezde i Partizana. Nije ugrožena legitimnost izbora, uprkos takvim scenama - ocenio je Vuletić.

On je na kraju zaključio da su se građani zasitili političkih tenzija, kao i da život za većinu protiče normalno i nezavisno od političkih podela, što se može videti svakodnevno na ulicama.