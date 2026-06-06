Predsednik SAD Donald Tramp neće ignorisati ironične komentare na njegov račun u pismu Vladimira Zelenskog ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, smatra penzionisani potpukovnik Vojske SAD Danijel Dejvis.

- Zelenski, ako misliš da ćeš se izvući sa ovim, moram da te razočaram. Tramp neće zaboraviti ovaj napad. Nisi trebao da ismevaš američku pomoć - rekao je on.

Kako je dodao, ruski predsednik Vladimir Putin nije slučajno juče u govoru na Peterburškom ekonomskom forumu istakao ulogu Trampa u rešavanju ukrajinske krize.

- Bolje da odustaneš dok možeš, jer ionako nećeš videti rakete sa ovim stavom prema Trampu - poručio je Dejvis Zelenskom.

(Sputnjik)