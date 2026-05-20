Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović, inače blokader juče je u studiju RTS u emisiji "Takovska 10" izneo nove jezive pretnje. 

Naime, on je najavio nova blokaderska nasilja. 

Blokader Dragan Popović bez ustručavanja prizivao je haos na izborni dan.

Ana Brnabić na to mu je odgovarila: "Je l' to pretnja? Na lokalnim izborima ste dovodili bajkere iz Bugarske da obilaze izborna mesta, batinaše iz Hrvatske da prete ljudima u Kuli, pokušali su da spale 300 ljudi u prostorijama SNS-a...pa pitam ovog gospodina da li je to pretnja za izborni dan? Hoće li nastaviti da mašu pištoljima kao što su mahali u Bajinoj bašti?"

Inače u istoj emisiji Brnabić je patosirala Mariniku Tepić i raskrinkala sve njene laži.