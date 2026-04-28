Blokaderi su opet zakukali... Toliko dugo tražili su izbore a sada su u kuknjavi: Vučiću, otkazuj izbore! A pri tom, isti Vučić je "kriv" što je popravio standard narodu i promenio mu navike na bolje.

Stevan Ristić iz blokaderskog nedeljnika Vreme u emisiji na N1 rekao je:

"Narod se navikao da letuje u julu, pre 20 godina to nije bilo moguće svim građanima a sada je to dostupno svima! Ljudima su sad letovanja ušla u normalu i nisu za akciju leti", izjavio je Ristić.

Dakle, i posle toliko kuknjave da predsednik raspiše izbore, sada kada se to razmatra, blokaderima to ne odgovara jer bi ipak na svoje letnje holideje...