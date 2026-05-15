Autor: T. K.

Mi se danas delimo na “ćacije” i “piculiće”, a kada vas neko pita šta to zapravo znači – niko nema odgovor. Te podele nisu suštinske. Zato verujem da mogu relativno brzo da nestanu, poručuje Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta.

Gostujući u našoj emisiji “U ringu” Vuletić je ocenio da su društvene podele u Srbiji veštački stvorene. Na pitanje da li su izbori rešenje, profesor je odgovorio:

- Važnije od toga kada će izbori biti jeste da li će dovesti do smirivanja političkih tenzija i da li će građani prihvatiti rezultate kao legitimne. Izbori treba da pokažu koji program razvoja društva ima podršku većine – rekao je Vuletić.

UBEDLJIVA VEĆINA

Istakao je da trenutna politička scena pokazuje veliku prednost vladajuće koalicije. Opozicija, kako kaže, nije ponudila jasan alternativni program.

– Ukoliko bi sadašnja vladajuća koalicija ponovo ostvarila značajnu pobedu, kao na prethodnim lokalnim izborima, to bi dodatno učvrstilo sadašnju politiku. Problem može da nastane samo ukoliko rezultat bude veoma tesan, jer tada raste prostor za nove tenzije i osporavanja – ocenio je profesor i dodao da sva istraživanja, ankete kao i nedavni izlasci građana na birališta i dalje pokazju ubedljivu prednost vladajuće koalicije.

Prema Vuletićevim rečima, nema dileme da Srbija ipak može da prevaziđe tenzije.

- Uprkos krizama kroz koje prolazi godinama, Srbija beleži ozbiljan ekonomski napredak. Ekonomski kapital raste, ali socijalni opada. Ljudi danas jedni druge gledaju sa nepoverenjem i to je ono što dugoročno može da bude opasno – rekao je Vuletić.

Govoreći o političkoj situaciji, ističe da vlast ima jasno definisanu viziju razvoja države, dok opozicija i studentski pokret, kako kaže, nisu ponudili konkretan alternativni program.

– Godinu i po dana slušamo opšta mesta o demokratiji i pravednijem društvu, ali nema jasnog plana šta se zapravo nudi građanima – naveo je profesor.

ĐOKIĆEVA FIGURA

Vuletić smatra i da bi Srbiji bila potrebna figura koja bi mogla da smiri društvene tenzije, ali ocenjuje da je rektor Vladan Đokić propustio priliku da bude neko ko povezuje suprotstavljene strane.

– Mogao je da bude zajednički imenitelj, ali je previše duboko ušao u političku borbu – rekao je Vuletić.

Dotakao se i tragedije na Filozofskom fakultetu, ocenjujući da je reakcija uprave nakon smrti studentkinje bila spora i neadekvatna.

– Ozbiljni fakulteti u takvim situacijama odmah razgovaraju sa studentima i profesorima i pokušavaju da smire zajednicu. Ovde je reakcija kasnila gotovo dva dana – rekao je profesor.

U razgovoru se dotakao i međunarodne politike, rata u Ukrajini, odnosa velikih sila i uloge Donalda Trampa i Vladimira Putina u novom svetskom poretku.

– Ratovi se ne dešavaju slučajno. Kada god se u istoriji menjala raspodela moći među velikim silama, dolazilo je do sukoba – smatra Vuletić.

Profesor je govorio o susretima i razgovorima sa kolegama iz inostranstva, te da su Nikola Tesla i Aleksandar Vučić dve ličnosti za koje su njegovi sagovornici najviše zaintesovani.

Detalje ovih razgovora, ali i neke dileme koje imaju profesori, pa i Vuletić možete čuti u našoj emisiji “U ringu" koja se emituje petkom u 20 sati na Alo! YouTube kanalu.



