Dokle će crnogorski političari pljuvati po sopstvenim precima i bratskoj Srbiji?
Najnovija, sramna odluka Skupštine u Podgorici kojom se ujedinjenje iz 1918. godine zakonski proglašava za nekakvu nasilnu aneksiju predstavlja istorijsko dno koje je pronašlo svoj podrum.
Dok se zaklinju u Njegoša crnogorski moćnici sramno sprovode antisrpsku ideologiju Sekule Drljevića, svesno gazeći istoiju i ponos sopstvenog naroda.
Šokantno je i nedopustivo da su za ovakvu laž glasali i oni koji su fotelje dobili zahvaljujući srpskim glasovima!
Ovakvim potezima Srbija se ponovo sramno proglašava za dežurnog krivca i neprijatelja.
Bruka i sramota crnogorske vlasti živeće doveka!
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