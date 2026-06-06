Dokle će crnogorski političari pljuvati po sopstvenim precima i bratskoj Srbiji?

Najnovija, sramna odluka Skupštine u Podgorici kojom se ujedinjenje iz 1918. godine zakonski proglašava za nekakvu nasilnu aneksiju predstavlja istorijsko dno koje je pronašlo svoj podrum.

Dok se zaklinju u Njegoša crnogorski moćnici sramno sprovode antisrpsku ideologiju Sekule Drljevića, svesno gazeći istoiju i ponos sopstvenog naroda.

Šokantno je i nedopustivo da su za ovakvu laž glasali i oni koji su fotelje dobili zahvaljujući srpskim glasovima!

Ovakvim potezima Srbija se ponovo sramno proglašava za dežurnog krivca i neprijatelja.

Bruka i sramota crnogorske vlasti živeće doveka!

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