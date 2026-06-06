Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da je iznad regiona oboreno više od 140 dronova, dok je guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov prvi put od početka rata pozvao stanovnike da ostanu u zatvorenim prostorijama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage pogodile ruska skladišta oružja i pomorsku bazu, nazvavši napad pravednim odgovorom na ruske udare.

Zelenski: "Vreme je da se rat završi"







Napad se dogodio dan nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin na forumu izjavio da nema smisla da se sastane sa Zelenskim, koji je prethodno pozvao na direktne pregovore o okončanju rata.



"Vreme je da se ovaj rat završi", objavio je Zelenski na društvenim mrežama, optuživši Putina da želi da "nastavi rat".

On je naveo da su ukrajinski dronovi preleteli oko 1.000 kilometara do područja Sankt Peterburga i gađali "arsenale neprijateljske mornarice i bazu u Kronštatu".

Zelenski je dodao da je pogođeno i skladište nafte u Krasnodarskoj oblasti na jugu Rusije, udaljeno oko 500 kilometara.