Odgovarajući na pitanje kako će skupština raditi tokom leta i da li će, biti održana sednica o poverenju vladi koju je tražila opozicija, Brnabićeva je rekla da će te sednice biti kada za to bude vremena, jer sada postoje važnije stvari za zemlju.

"Čim budemo imali vremena, dakle kad ne budemo imali zaista važnijih stvari za građane Srbije, za privredu Srbije, za naše evropske integracije", rekla je ona za TV Prva. Podsetila je da opozicija nema kvorum za tu sednicu i da vladajuća koalicija treba da ga obezbedi.

"Treba da im obezbedimo kvorum za njihov rijaliti. Međutim, očigledno da imamo poverenje vladi pošto nemaju ni kvorum za tu sednicu. Oni nemaju dovoljno potpisa da po poslovniku traže vanredno zasedanje o poverenju vladi. Dakle, čak i to moramo da uradimo", rekla je ona.

Brnabićeva je istakla da opoziciju nije briga za važne stvari kako što su evropski zakoni.

"Oni ni za jedan proevropski zakon nisu glasali. Oni čak nisu glasali ni za ratifikaciju određenih sporazuma sa EU. Nisu glasali ni za jedan izborni zakon kojim se primenjuju određene preporuke. Tako da ih baš briga", rekla je ona.

Brnabićeva je najavila da sutra ide u Sarajevo, dok će u četvrtak i petak biti u Veneciji gde će prisustvovati plenarnoj sednici Venecijanske komisije.

"Nadam se da ćemo tada dobiti konačno zeleno svetlo, odmah nakon toga krećemo sa vanrednom sednicom o setu pravosudnih zakona", rekla je ona.