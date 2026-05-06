Lider stranke SRCE Zdravko Ponoš totalno je oduvao blokadere! U televizijskom gostovanju on je rekao da ne veruje u pobedu tzv. studentske liste.

- "Sasvim je sigurno da nijedna lista sama ne može da izvoje pobedu na izborima!" - rekao je Ponoš.

Takođe, Ponoš je u istom gostovanju potpuno otkazao poslušnost blokaderima, te im je poručio: Nema ništa od odustajanja od izbora!

Voditelj ga je upitao: „Gospodine Ponoš, kako biste rekli u ovom trenutku, koliko smo blizu činjenici da ćemo na izbore izaći u opozicionoj koloni i studentskoj?” ​

Zdravko Ponoš je na to ogdgovorio: „Pa ja u ovom momentu ne vidim da će biti jedna lista. Ne vidim nijednu naznaku, s obzirom da je sa naše, sa opozicione, u svakom slučaju već ovim opozicionim strankama koje su proevropski orijentisane, ta vrata stoje non-stop otvorena, ali nije bilo nikakve naznake sa studentske strane da će doći do takve konvergencije, uz svo razumevanje da tamo još uvek ne postoji jasna struktura koja bi donela takvu odluku.”