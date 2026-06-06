Rijaliti program Elita 9 polako se privodi kraju, a fanovi već imaju razlog za slavlje, budući da su pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, uveliko počele.

Kako se najavljuje, predstojeća sezona biće još spektakularnija i sadržajnija od svih prethodnih.

Direktorka zabavnog programa TV Pink, Milica Mitrović, oglasila se na svom Instagram profilu i objavila informacije koje su mnogi s nestrpljenjem očekivali.

Zvanično su otvorene prijave za Elitu 10, a svi koji žele da se oprobaju pred kamerama i postanu deo jednog od najgledanijih televizijskih formata na ovim prostorima sada imaju priliku za to.

-Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima. Deseta, jubilarna sezona vas čeka - poručila je budućim učesnicima i vernoj publici.

Dejan Dragojević otkrio svog favorita

Podsetimo, pobednik pete sezone rijalitija Zadruga, Dejan Dragojević, nedavno se osvrnuo na aktuelna dešavanja u Eliti 9.

On je komentarisao pojedine učesnike i otkrio ko bi, prema njegovom mišljenju, trebalo da odnese pobedu.

-U poslednjih nekoliko dana nisam uspeo da ispratim sva dešavanja. Najzanimljivija mi je Stanija, jer mi deluje najrealnije i najiskrenije. Ta tema traje već tri godine. Aneli i Asmin se ne odvajaju jedno od drugog. Moja priča završila se za godinu dana i nikada više nije dobila ni zarez, ni uzvičnik, ni tačku. Kod njih se i dalje sve vrti u krug. Asmin je stalno tražio DNK analizu i tvrdio da dete nije njegovo, a zatim je ušao u rijaliti. Potom je i ona ušla u rijaliti. Već tri godine nije sa ćerkom. Ne mogu da kažem da nema emocije, ali očigledno joj je prioritet da bude na televiziji - istakao je on, te dodao:

-Zar nije bilo priče da je Luka gledao njenu ćerku kao svoje dete? Kasnije se i sa njim posvađala. Samohranim majkama je veoma teško da dopuste muškarcu da uđe u njihov život i život njihovog deteta. Mislim da je Stanija izvukla deblji kraj u celoj priči. Ušla je u sve to i na kraju joj se sve obilo o glavu. Njih dvoje je potpuno poremetila. Maja joj se lepo javila, a onda je shvatila da bi mogla da dobije priču ukoliko uđe u taj vrtlog. Idemo, Stanija Dobrojević da pobedi - zaključio je Dragojević za Blic.