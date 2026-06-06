Više od 600 ljudi evakuisano je danas iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, gde je izbio požar izazvan napadom drona, saopštio je danas regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

“Trenutno je više od 600 ljudi evakuisano iz bezbednosne zone, od kojih se 325 nalazi u privremenim smeštajnim centrima, dok su ostali otišli kod rođaka”, naveo je on u saopštenju, preneo je TASS.

U saopštenju se dodaje da je u privremenim smeštajnim centrima, evakuisanima obezbeđena hrana i voda, a dežurni lekari su na dužnosti.

“Situacija je pod kontrolom“, navodi se u saopštenju, prenosi ruska agencija.