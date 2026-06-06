Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini koji je objavio rat protiv mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji i dodala da to svi znaju.

Reagujući na objave crnogorskog portala Vijesti u kojoj se iznose tvrdnje protiv predsednika Srbije, Brnabić je navela da određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji Aleksandra Vučića i članove njegove porodice, koje nazivaju kriminalcima.

Istovremeno, ukazala je na to da takvi mediji šefa kavačkog klana Radoja Zvicera nazivaju "književnim likom" i "načinom da srpski predsednik sebe objavi kao žrtvu".

"Za te medije, Zvicer je heroj-mučenik, a porodica Vučić vodi kriminalni 'porodični posao'. Samo što u realnom svetu, taj 'književni lik' od ljudi pravi ćevape i jedan je od najopasnijih i najtraženijih kriminalaca na svetu, a Aleksandar Vućić je jedini koji je objavio rat protiv takve mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji. I to znaju svi. Biće da to određene krugove u Crnoj Gori boli", rekla je Brnabić.