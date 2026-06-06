Milivojević je uzeo učešća na "Skopje inicijativi", koja sarađuje sa hrvatskom Korčulanskom školom u razvoju starih i mladih blokaderskih talenata.

Korčulanska škola je "istaknuti progresivni politički tink-tenk i forum visokog nivoa za slobodno mišljenje koji se održava u Korčuli, u Hrvatskoj. Okuplja progresivne političare, feministkinje i lidere civilnog društva iz jugoistočne Evrope kako bi se fokusirali na transformativne levičarske politike, sa snažnim naglaskom na rodnu ravnopravnost, socijaldemokratiju i regionalnu saradnju".

Šta će nam Milivojević lepo doneti iz susjedstva, možemo samo da se plašimo.