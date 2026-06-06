Šaka studenata blokadera ponovo se okupila danas ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gde su stajali na raskrsnici i onemogućavali redovan saobraćaj celih 16 minuta.

Berojni građani komentarišu da ovakva okupljanja podsećaju na delovanje sekte, budući da pojedinačni grupni minuti ćutanja u znak žalosti nemaju koren u pravoslavnoj ili drugoj zvaničnoj religijskoj tradiciji.

A kako je Alo! ranije preneo, skup blokadera studenata ispred Veterinskog fakulteta juče je otkazan zašto što ih je bilo premalo.

Kako se navodi u jednom od objava na društenoj mreži Iks, na blokaderski skup ih je "došlo 8".

- Juče ispred Veterinarskog nije održano 16 minuta tišine jer nas je bilo premalo, samo 8, dok je istovremeno ispred Hrama hiljade i hiljade čekalo da poljubi najnoviju FSB izmišljotinu.

Eto tu smo sad - objavljeno je na jednom od blokaderskih naloga na društevnoj mreži Iks.