Predsednik se oglasio putem zvaničnog instagram naloga sa palića, u Subotici:

"Ovde je, u stvari, prostor za Fondaciju, Centar, Akademiju mladih, za sve. Ovde prikupljamo ljude koji vredno rade, uče, razmenjuju iskustva. Ponekad i mi dođemo da nešto naučimo od njih, a ja sam danas rešio, pošto sam ogladneo i nisam ništa od jutros jeo - u Crnoj Gori gde ima sva ova evropska hrana - kako da vam objasnim", kaže Vučić.

"I tako da sam rešio sad da ove kobasice, kulen, slanina, kozji sir... svega ima, pa ću s njima zajedno ovo da podelim, pa onda nastavljamo da radimo. Zahvalan sam, zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati, posebno Srbima u Crnoj Gori koji su bili uz nas u nelakvim momentima, a posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče, koji su spremni da se bore za Srbiju i koji su spremni da brane i štite naše nacionalne interese", dodaje on.

"Tako da, meni je čast da ih ponekad poslužim. Mi smo ovde imali punu pušnicu donedavno, svih ovih stvari sad ponestaje, tako da ćemo morati uskoro da organizujemo neki novi svinjokolj i da napunimo, da budemo baš pravi domaćini kakvi svi na severu Srbije ustvari jesu", zaključio je predsednik.