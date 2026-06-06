Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na objave blokaderskih medija koji tvrde da se "protiv Crne Gore vodi hibridni rat" i da je pokazatelj navodno pronađeni "voki-tokiji" i transparent "Srbija pobeđuje!" kod putnika iz Srbije. Ona je podsetila šta su sve studenti blokaderi koje upravo ti mediji podžavaju držali u zgradi Rektorata.

- Ukoliko je to što su oni našli kod tih mladića transparent "Srbija pobeđuje“ ili bilo kakav plakat ili, ne znam, što su našli voki-tokije, ukoliko je to pokazatelj kao što su ovi ovde blokaderski mediji pričali da je to "zapravo pokazatelj da se protiv Crne Gore vodi hibridni rat, da su spremani tamo sukobi, da su to kriminalci"... ukoliko je sve to tako, onda mi samo objasnite šta je ono što smo mi našli u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu - rekla je Brnabić gostojući na TV Prva i dodala:

- Zato što je tamo bilo na desetine voki-tokija, tamo su bila pirotehnička sredstva, bili su sprejevi, bilo je ne znam koliko plakata različite sadržine koje su pozivale na sukobe. Imate čitavu malu bolnicu medicinskih sredstava, od zavoja preko braunila do infuzija i tako dalje.

Brnabić je upitala šta bi se desilo da to što su blokaderi sakupljali našlo na nekom letu za Tivat.

- Zamislite da se sve to našlo na nekom letu za Tivat, šta bi u stvari rekli da smo mi pokušavali da uradimo u Crnoj Gori? Verujem da bi bio direktan napad na Crnu Goru i po članu pet Ugovora o NATO-u, ako je jedna članica napadnuta, sve su napadnute, mi bismo verovatno danas bili u ratu sa NATO-om - istakla je Brnabić.

Onda je dodala da kada je sve to nađeno u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, "onda nikom ništa".

- Onda je to potpuno uobičajeno i normalno da se takve stvari nalaze u Rektoratu - istakla je ona.