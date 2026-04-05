Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država uskoro ograničiti izvoz hrane ukoliko se nastavi ova situacija u svetu.

Dodao je da u svetu je nestašica svega, a da Srbija radi sve kako bi zaštitila građane uprkos svetskoj krizi.

- Sad neka razni neodgovorni ljudi u svetu razmisle šta rade onima koji nisu samo dovoljni, koji nemaju dovoljno hrane. Nemate đubriva nemate dovoljno hrane, nemate dovoljno gasa, nemate dovoljno plastike, ničega nema dovoljno. Nafte, raste cena, raste cena svega drugog. Mi na silu držimo. Crna Gora drži cene kao mi. Stavili smo najjače mere da bismo zaštitili narod i građane. Ali ako se ludilo ne stane, crno se piše celom svetu - kazao je Vučić, ali i dodao:

-U Srbiji će biti dovoljno hrane, biće dovoljno svega.