Na proslavi su se pojavili premijer Milojko Spajić, bivši predsednik Milo Đukanović, Andrija Mandić, Ranko Krivokapić, kao i raspop Miraš Dedeić i Gojko Perović, a sve je održano uz blagoslov Mitropolije crnogorsko-primorske. Za deo javnosti u Srbiji i Crnoj Gori upravo taj prizor predstavlja simbol potpunog političkog zaokreta onih koji su nekada tvrdili da se bore protiv politike razdvajanja Srbije i Crne Gore.

Istovremeno, u Crnoj Gori srpska trobojka nije državni simbol, srpski jezik nema status službenog jezika, dok se Srpska pravoslavna crkva godinama suočava sa pritiscima i političkim osporavanjem. Uprkos tome, zvanična Podgorica organizovala je proslavu datuma koji veliki deo srpskog naroda doživljava kao simbol udaljavanja od zajedničke države, istorije i identiteta.

Za razliku od ostalih političkih predstavnika bivšeg Demokratskog fronta, Milan Knežević i Demokratska narodna partija nisu prisustvovali događaju. Time je napravljena jasna razlika između političke doslednosti i pragmatičnog prilagođavanja zarad vlasti i funkcija.

U trenutku kada mnogi političari menjaju retoriku zbog koalicionih dogovora, međunarodne podrške ili očuvanja pozicija, Knežević je odlučio da ne bude deo manifestacije koju deo srpskog naroda smatra uvredljivom i politički neprihvatljivom. Time je, prema ocenama njegovih saveznika, poslao poruku da postoje granice preko kojih ne želi da pređe, bez obzira na političku cenu.

Na taj način, smatraju njegove pristalice, povučena je jasna politička linija. Sa jedne strane nalaze se oni koji su zbog vlasti spremni da zaborave ranije stavove i obećanja, dok se sa druge strane nalazi Milan Knežević sa svojom strankom, koji tvrde da ostaju verni politici koju su zastupali godinama.

Posebno se ističe i činjenica da je nakon referenduma iz 2006. godine usledio potez koji deo srpske javnosti smatra najspornijim u modernoj istoriji Crne Gore. Reč je o odluci Podgorice iz oktobra 2008. godine da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, što je tada izazvalo burne reakcije i dodatno produbilo političke podele između Srbije i Crne Gore.