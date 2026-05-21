Direktor Centra za praktičnu politiku i blokader Dragan Popović nedavno je na RTS-u izneo sledeći stav:

"Dakle, dobili smo čitave generacije koje se politizuju, koje zastupaju vrednosti koje su, pa pomalo bile zaboravljene, poput solidarnosti, ljubavi, nenasilja."

Međutim, filozof Filip Grbić ga je brzo spustio na zemlju:

"Pa nedavno je rulja nezadovoljnih došla ispred RTS-a. Čitaju oni sve vesti koje su na Dnevniku RTS-a, možete misliti, pročitane pre tog incidenta. Zamislite, Tramp i Si su se sastali u Pekingu u doba najveće nestabilnosti u svetu. Dva lidera, dve najveće svetske sile su se sastale. Ne, oni zahtevaju da budu vest pre toga. Hoću da vam kažem, vi ste babysitovali jedan politički narcizam. I čini mi se da ste i vi, gospođo Tepić, žrtva pravo ovih nedemokratskih i totalitarnih organizacija!"

Podsećamo, blokader su Mariniki Tepić zamerili sam čin rukovanja sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić. Na to je reagovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.