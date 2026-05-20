Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsednik Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka, potvrđeno je iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike sa početkom u 10 časova, dok će nakon razgovora javnosti biti prosleđeno zvanično saopštenje.

Dolazak visokog ukrajinskog zvaničnika u Beograd izazvao je veliku pažnju javnosti imajući u vidu aktuelnu geopolitičku situaciju, rat u Ukrajini i sve snažnije diplomatske aktivnosti širom Evrope.

Taras Kačka obavlja funkciju potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i jedan je od važnijih ljudi u procesu povezivanja Kijeva sa Evropskom unijom i zapadnim institucijama.

Šta bi mogla biti tema razgovora

Iako detalji sastanka nisu zvanično objavljeni, očekuje se da će glavne teme biti bilateralni odnosi Srbije i Ukrajine, evropske integracije, regionalna stabilnost, kao i aktuelna međunarodna situacija.

Analitičari ocenjuju da ovakvi susreti imaju poseban značaj u trenutku kada se evropska politička scena nalazi pod velikim pritiskom zbog rata u Ukrajini, odnosa sa Rusijom i bezbednosnih izazova u regionu.

Srbija je od početka sukoba u Ukrajini više puta isticala podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali istovremeno nije uvodila sankcije Rusiji, zbog čega se nalazi pod pažnjom i Zapada i Istoka.

Upravo zato svaki susret srpskog državnog vrha sa ukrajinskim zvaničnicima izaziva veliku pažnju domaće i međunarodne javnosti.

Novi diplomatski signal iz Beograda

Poseta ukrajinske delegacije dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Srbije sa brojnim međunarodnim partnerima.

Stručnjaci smatraju da će razgovori Vučića i Kačke biti važni i zbog pitanja evropskih integracija, ekonomskih odnosa, ali i šire političke stabilnosti regiona.

Za sada nije poznato da li će nakon sastanka biti organizovano obraćanje medijima, ali se očekuje zvanično saopštenje predsedništva Srbije.

U političkim krugovima već se spekuliše da bi sastanak mogao poslati važnu diplomatsku poruku u trenutku kada Evropa pokušava da pronađe nove načine za stabilizaciju situacije na kontinentu.