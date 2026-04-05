Predsednik kaže da nema primedbi na domaće radnike i da su oni fantastični, ali ih nema dovoljno.

- Postali smo bukvalno kao Belgija i Holandija, strani radnici dođu, naših radnika je sve manje. Bravari, zavarivači, tesari... Zato što smo se loše ponašali u obrazovanju, protekle godine smo izvršili obrazovni genocid, bavili smo se politikom umesto učenjem. Prošle godine je gotovo 12.000 ljudi manje diplomiralo na srpskim univerzitetima, znači da je učinjen veliki zločin protiv obrazovanja. Moramo to da nadoknadimo - rekao je Vučić.

Podestimo, prema podacima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, zbog blokada 11.494 studenata nije diplomiralo tokom 2025. godine!

2025. diplomiralo 18.894 studenata, a 2024. je diplomiralo 30.388, što je razlika od 11.494 studenata!

Šire gledano, 2023. je diplomiralo blizu 29.000. Znači, broj diplomiranih oscilira iz godine u godinu, ali u hiljadu ili dve hiljade studenata, ali je tokom blokada prvi put preko 10.000 manje studenata diplomiralo u jednoj akademskoj godini!

Celo obraćanje predsednika Vučića tokom obilaska gradilišta u okviru Ekspo projekta možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.