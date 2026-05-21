Na poznati ugostiteljski objekat u beogradskom naselju Vračar, noćas oko dva sata iza ponoći, bačena je zapaljiva naprava, takozvani Molotovljev koktel, saznaje „Telegraf.rs“.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je prišla lokalu, aktivirala zapaljivu smesu i bacila je na objekat, nakon čega je plamen zahvatio deo unutrašnjosti. Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale i ugasile požar, sprečivši širenje vatre na okolne zgrade. U incidentu, na sreću, nije bilo povređenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

Kako nezvanično saznajemo, lokal je u vlasništvu Vuka B., koji se pre samo nekoliko meseci našao na meti naoružanog napadača u istom objektu. Policija je obavila uviđaj, izuzeti su snimci sa sigurnosnih kamera koje su zabeležile napadača, a istraga o motivu ovog napada je u toku.

Vuk B. (51) je beogradski ugostitelj i biznismen, široj javnosti poznat još od dvehiljaditih godina kao prva žrtva otmice ozloglašenog Zemunskog klana.

Otmica Zemunskog klana

Vuk B. je otet 6. novembra 2000. godine ispred zgrade na Banovom brdu.

Otmičari su mu oblepili oči i uši selotejpom i držali ga vezanog lancima na tri različite lokacije punih 20 dana.

BONUS VIDEO: