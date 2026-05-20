Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izraženo uverenje da odnosi Srbije i Ukrajine treba da budu snažni i da postoji veliki prostor za njihov dalji razvoj.

Zelenski je na društvenoj mreži Iks naveo da je sa Vučićem razgovarao o predstojećoj poseti potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine Tarasa Kačke Beogradu.

„Računamo na obostrano korisne sporazume, uključujući nastavak pregovora o zoni slobodne trgovine sa Srbijom“, poručio je Zelenski.

Razgovor dvojice predsednika dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti između Beograda i Kijeva, dok obe strane ističu značaj ekonomskih odnosa, dijaloga i stabilnosti u regionu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije danas saopštio je da je sa Zelenskim otvoreno razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine, kao i o unapređenju ekonomske saradnje dve države.

Vučić: Mir i ljudski životi moraju biti prioritet

Vučić je predstojeću posetu Tarasa Kačke ocenio kao važan korak ka dodatnom jačanju saradnje između Srbije i Ukrajine.

„Razgovarali smo i o značaju dijaloga, međusobnog razumevanja i odgovornog pristupa u rešavanju problema, uz saglasnost da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet“, naveo je predsednik Srbije.

On je dodao da su Beograd i Kijev potvrdili opredeljenost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa kroz otvoren dijalog i međusobno poštovanje.

Poseban akcenat, kako je istakao Vučić, stavljen je na ekonomsku saradnju kao osnov dugoročnog razvoja i stabilnosti.

Analitičari ocenjuju da je upravo ekonomska saradnja jedna od oblasti u kojoj Srbija i Ukrajina vide prostor za konkretan napredak uprkos složenoj međunarodnoj situaciji.

Poseta Kačke mogla bi otvoriti nova pitanja saradnje

Dolazak Tarasa Kačke u Beograd sada se posmatra kao važan diplomatski signal i nastavak intenzivnijih kontakata između dve države.

Kačka u ukrajinskoj vladi vodi resor evropskih i evroatlantskih integracija i smatra se jednim od ključnih ljudi za međunarodne ekonomske i trgovinske pregovore Kijeva.

Stručnjaci ocenjuju da bi razgovori u Beogradu mogli obuhvatiti pitanja trgovinske saradnje, investicija, evropskih integracija, ali i šire političke odnose u trenutku kada rat u Ukrajini i dalje snažno utiče na evropsku političku scenu.

U diplomatskim krugovima ističe se da su dijalog i održavanje komunikacije između država posebno važni u periodu velikih globalnih tenzija i bezbednosnih izazova.