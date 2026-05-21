Najmanje dve osobe su poginule, a više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast.

Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, nakon što je ruski dron "lancet" uništio ukrajinski besposadni čamac. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema "iskander m" opremljenih specijalnom municijom.

BLOG UŽIVO

Ruski napad na Novgorod-Siverski, poginula jedna, povređene dve osobe

Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski, u Černihivskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjene još dve, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

"Automobil i skladišna zgrada su se zapalili na teritoriji poljoprivrednog preduzeća. Spasioci su ugasili požare", navodi se u saopštenju, prenosi Ukrinform.

Kako navodi ukrajinska agencija, ruska vojska je u sredu izvela napad balističkim raketama na centar grada Priluka u Černigovskoj oblasti, kada su ubijene dve osobe i ranjeno još 17 ljudi.

(Ukrinform)

Noćni udar na Rusiju – oboren 121 ukrajinski dron iznad više regiona

Snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 121 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad Rusije tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kurske, Rostovske, Samarske i Saratovske oblasti, Republike Kalmikije, Republike Krim i Kaspijskog jezera.

(Izvestija)

Rusija sprečila napad na Krim, "lancet" potopio ukrajinski čamac

Posada drona "lancet" iz Posebne brigade bespilotnih sistema "varjag" uništila je u Crno more ukrajinski besposadni čamac koji se kretao ka Krim, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusija.

U saopštenju se navodi da je besposadni čamac Oružane snage Ukrajine, koji je, prema pretpostavkama, isplovio iz luke Odesa i kretao se ka Krimu, otkriven u blizini Zmijsko ostrvo pomoću izviđačkog drona ZALA.

"Koordinate cilja odmah su prosleđene posadi baražirajuće municije ‘Lancet’. Zahvaljujući koordinisanim i profesionalnim dejstvima posada bespilotnih letelica, neprijateljski besposadni čamac je uspešno uništen, što potvrđuju snimci objektivne kontrole u realnom vremenu", naveli su u ruskom Ministarstvu odbrane.

(Izvestija)

Napadi ukrajinskih dronova u Belgorodskoj oblasti, zatvoreni aerodromi

Tri osobe povređene su u Šebekinskom okrugu ruske Belgorodske oblasti u noćnom napadu ukrajinskih dronova, saopštile su lokalne vlasti.

Dron ukrajinskih oružanih snaga napao je vozilo u pokretu u Šebekinu, Belgorodska oblast, povredivši dva mladića, dok je još jedan muškarac takođe povređen u napadu drona na vozilo u selu Maslova Priština Šebekinski okrug, saopštio je regionalni operativni štab, prenosi TASS.

Ruske vlasti su saopštile i da je nekoliko aerodroma zbog napada ukrajinskih dronova privremeno obustavilo rad.

Na aerodromu Kaluga uvedena su privremena ograničenja dolaska i odlaska aviona, saopštila je Rosavijacija.

Aerodromi u Samari, Penzi, Nižnjem Novgorodu i Saratovu takođe su obustavili rad, prenosi Interfaks.

Ria Novosti: Gubici "elitne" ukrajinske jedinice u Sumskoj oblasti

Brigada Oružanih snaga Ukrajine, koja se reklamira kao elitna brigada za "zlatnu omladinu", trpi značajne gubitke u sektoru Tetkinsk-Gluškovski u Sumskoj oblasti, saopštile su ruske snage bezbednosti za Ria Novosti.

"Ukrajinska 158. odvojena mehanizovana brigada trpi značajne gubitke na pravcu Tetkinsk-Gluškovski u Sumskoj oblasti", tvrdi izvor Ria Novosti.

Raspoređene raketa „iskander-m“ u Belorusiji

Rusko Ministarstvo odbrane je tokom vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstriralo raspoređivanje taktičkih raketnih sistema "iskander-m" opremljenih specijalnom municijom.

Kao deo manevara, nuklearno oružje je dostavljeno u skladišne punktove u pozicionom rejonu raketne brigade u Belorusiji.

Beloruske raketne posade su ga primile, utovarile u lansirna vozila i tajno se premestile u određeno područje kako bi se pripremile za lansiranja.

Belorusija je 18. maja počela obuku borbene upotrebe nuklearnog oružja i nuklearne podrške vojnim jedinicama.