Na prijemu koji je crnogorski premijer Milojko Spajić priredio povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u vinogradu „13. jul Plantaže”, kod Vinskog podruma Šipčanik, okupilo se društvo koje je, samo po sebi, dovoljno za "političku fotografiju godine", ali jedna se posebno ističe.

Vlada je najavila prisustvo najviših državnih zvaničnika, predstavnika vlasti, diplomatskog kora, medija, NVO sektora i javnog života, a među prisutnima su bili Jakov Milatović, Andrija Mandić, Milo Đukanović, Filip Vujanović, Duško Marković, Ranko Krivokapić, Nikola Rakočević, Gojko Perović, Miraš Dedeić, kao i evropska komesarka Marta Kos.

Međutim, svakako scena gde premijer Milojko Spajić, samo što ne padne u zagrljaj Milu Đukanoviću, političkom ocu projekta odvajanja od Srbije svakako pokazuje pravo lice današnje vlasti u Crnog Gori.

Srbma u Crnoj Gori sada ostaje samo da dobro pogledaju tu sliku. Jer ponekad jedan prijem kaže više od stotinu saopštenja. A ovaj je rekao sasvim dovoljno.

Međutim, jednu činjenicu treba jasno napomenuti.

Zna se dobro ko sačuvao srpski obraz! I dok su drugi slavili odvajanje Milan Knežević je povukao jasnu liniju.

U trenutku kada mnogi političari menjaju retoriku zbog koalicionih dogovora, međunarodne podrške ili očuvanja pozicija, Knežević je odlučio da ne bude deo manifestacije koju deo srpskog naroda smatra uvredljivom i politički neprihvatljivom. Time je poslao poruku da postoje granice preko kojih ne želi da pređe, bez obzira na političku cenu.