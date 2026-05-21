Kako prenosi grčki portal Pronews, pozivajući se na nezvanične izvore i objave na društvenim mrežama, kolumbijski plaćenik koga su Rusi navodno zarobili u Ukrajini pozvao je roditelje da prijave „regrutere“ koji daju lažna obećanja:

- Ovo radi jedan nizak čovek po imenu Smit. Ova osoba zasipa mlade ljude, stare ljude, nije ga briga koga, obećanjima. Ne želim da više ljudi dolazi ovde pokušavajući da obezbedi stabilnost svojim porodicama, a završava na mom mestu ili mrtva.“

Smit navodno radi u oblasti oko bolnice Kenedi u Bogoti.

Ruska strana više puta je tvrdila da veliki broj stranaca ratuje u redovima ukrajinske vojske.Prema istim navodima, značajan broj njih dolazi iz Kolumbije.

Kolumbija ima veliki broj iskusnih ratnih veterana, pošto je zemlja godinama bila pogođena unutrašnjim sukobima.

