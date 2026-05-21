Protiv Srpske pravoslavne crkve (SPC), institucije u koju srpski narod ima najveće poverenje, vodi se sistemska orkestrirana prljava kampanja, a sada su mrzitelji svega što je srpsko prekršili sve moralne i ljudske norme i tvrde da je „patrijarha Porfirija izabrao nečastivi”!

Hajku protiv SPC i njenog poglavara patrijarha Porfirija predvodi Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva, a priliku da prenesu laži nisu propustili ni tajkunski mediji.

CIN je, naime, angažovao dvojicu lažnih teologa-blokadera - Blagoja Pantelića i Vukašina Milićevića, koji su bez imalo srama i bez imalo obraza srpskog patrijarha proglasili za nečastivog!?

Ovaj propagandni portal objavio je skaredni tekst pod naslovom „Izbor srpskog patrijarha pod budnim okom nečastivog“, u kom su bez ijednog dokaza objavili tvrdnju da su episkopi Srpske pravoslavne crkve tajno snimani tokom crkvenog Sabora na kojem je izabran patrijarh Porfirije 2021. godine. Navodno, sve je organizovao bivši pripadnik državne bezbednosti iz Banjaluke, koji je blizak srpskoj mafiji.

Očekivano, tekst je kao po komandi preuzela Nova S i objavila ga na udarnom mestu.

Inače, Blagoje Pantelić koji je sagovornik CIN nedavno je isključen iz SPC.

Sa druge strane, blokader Vukašin Milićević, koji je takođe isključen iz SPC, nedavno je tvrdio da SPC zapravo i ne propoveda hrišćanstvo.

- Učešće bezbednjaka u nečastivim poslovima u crkvi deluje kao naslov knjige koja govori o istoriji Srpske pravoslavne crkve u poslednjih 40 godina - izjavio je Milićević