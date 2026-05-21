

Srbija će u četvrtak, 21. maja, biti pod uticajem promenljivih majskih vremenskih prilika, pa će se u zavisnosti od dela zemlje smenjivati sunčani periodi, oblaci i mogući pljuskovi.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature će u četvrtak uglavnom biti prijatne za ovo doba godine. U većini gradova maksimalna dnevna temperatura kretaće se između 23 i 26 stepeni, dok će svežije biti na planinama - na Zlatiboru do 16, a na Kopaoniku do 11 stepeni. Prognoza je ažurirana 20. maja u 11.45 časova.

Najtoplije će biti u Negotinu, gde se očekuje do 26 stepeni, dok će u Beogradu, Novom Sadu i na Paliću temperatura ići do 25 stepeni. U Nišu se očekuju 24 stepena, a u Kragujevcu, Kraljevu, Loznici i Prištini do 23 stepena.

Vremenska slika neće biti ista u celoj zemlji. Negotin će imati pretežno sunčano vreme, dok se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu očekuje malo i umereno oblačno vreme. U pojedinim krajevima mogući su pljuskovi, naročito prema zapadu, jugozapadu i planinskim predelima. Opis pojava RHMZ uključuje sunčano, pretežno sunčano, malo i umereno oblačno vreme, promenljivu oblačnost i moguće pljuskove.

Već u petak, 22. maja, nestabilnost će biti izraženija u više krajeva Srbije. Temperature će i dalje ostati prolećne, ali se u pojedinim mestima očekuju pljuskovi, dok će na planinama biti svežije.

