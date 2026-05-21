Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će biti pokazana nulta tolerancija prema onima u policiji koji sarađuju kriminalcima i istakao da je bezbednost u Srbiji na mnogo višem nivou nego ranije, opšti kriminalitet na mnogo nižem nivou, a izvršenje ubistava na najnižem nivou u istoriji Srbije.

- Istovremeno, sva ubistva od početka godine su rasvetljena i razrešena, tako da su to rezultati kojima policija može da se ponosi. Ali znaju ljudi u policiji za ovakve stvari i zato je strašno važno da pokažemo nultu dozu tolerancije prema onima koji će da sarađuju s narko-dilerima, koji će da sarađuju s kriminalcima iz bilo koje sfere, iz bilo koje oblasti, i mislim da ćemo tu imati ogromnu podršku ljudi u Srbiji - rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.

Odgovarajući na pitanje N1 da li su za proteklih 14 godina koliko je na on na vlasti policajci čuvali kriminalce i zašto to nisu sprečili ranije, Vučić je rekao da za 14 godina ne može da se postigne s ispravljanjem i izmenama svega.

- Da li će sutra, posle 15 godina na vlasti, da bude anomalija ? Pa naravno da će da bude. Uvek će da bude. Takav je život. Ne postoji stvar koja vam iskoči a da vi možete odmah da odgovorite. Ja ne znam da li će sutra da počne rat između Amerike i Irana. Danas je cena nafte 111. Kotacije rastu. Kako ćemo da se izvučemo iz svega toga? Evo, 14 godina si na vlasti. Da. I u tih 14 godina imali smo od poplava, migracija, kovida, do svega drugog, i uvek smo pronalazili najbolja rešenja da ih građani gotovo nisu ni osećali - rekao je Vučić.

Na pitanje o najavljenim izmenama zakona koji bi precizirao postupanje pripadnika MUP-a i da li je po postojećem zakonu bilo dozvoljeno da obezbeđuju kriminalce, Vučić je rekao da je to uvek bilo zabranjivano, ali da se ta zabrana kršila.

- Biću potpuno odgovoran prema našim građanima. To nam se dešavalo oduvek, i internim aktima, pravilnicima, aktima o sistematizaciji takve stvari bile su zabranjivane i bile su na različite načine nezakonite i niko ih se nije pridržavao. Niko ih se nije pridržavao zato što nam je ta navika ostala još iz devedesetih godina, a najšire zastupljena je bila posle dvehiljaditih - rekao je Vučić.

Podsetio je da su u Srbiji komandanti policijskih jedinica ubili predsednika vlade.

- Nisu oni učestvovali u trange-frange nečemu. Komandanti policijskih jedinica ubili su predsednika vlade. Toliko su dobro vodili državu blokaderi, da su komandanti policijskih jedinica ubili predsednika vlade. Nemojte da zaboravite da su pripadnici policijskih jedinica ubili načelnika Beogradske policije gospodina, Buhu, i opet su učestvovali policajci u pripremi samog akta, ne u izvršenju - rekao je Vučić.

Naveo je da je devedesetih i dvehiljaditih godina u najtežim krivičnim delima učestvovao vrh policije koji je bio direktno u sprezi s najvišim oblicima kriminala.

- Zašto sam ja sve ovo rekao i nemam problem s tim? I nemoguće je da sve stignete, i nemoguće je da se uvek suprotstavite nečemu što ima ogromnu moć i što ima ogromnu snagu - rekao je Vučić.

Dodao je da najava tog zakona nije naišla na oduševljenje kod zaposlenih u policiji.

Uskoro ću otvoriti portal Ko si bre ti? za žalbe na bahate funkcionere

Vučić je izjavio da će uskoro otvoriti portal na kome će građani moći da se žale na bahate funkcionere pod nazivom „Ko si bre ti?“. - Narednih dana ću se, uz sve što smatram veoma važnim oko policije i celog sistema, baviti podrškom običnim ljudima, jer sam dobio bezbroj pisama. Uskoro ću otvoriti portal koji će se zvati - Ko si bre ti? Na ono njihovo, znaš ti ko sam ja, i tu ću primati pritužbe građana, odgovarati i razgovarati s njima - rekao je on.

Sledi najvažnija poseta Kini

Predsednik Srbije najavio je da će tokom posete Narodnoj Republici Kini, koja je planirana od 24. do 29. maja, imati razgovore s predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama društvenog života, a da bi mogao da se dogovori i nivo investicija u vrednosti od oko milijardu evra.

Vučić je istakao da je njegova predstojeća poseta Kini jedna od najvažnijih poseta i da se nada da će obavestiti građane Srbije o važnim rezultatima koje će u razgovorima s predsednikom Si Đipingom ostvariti.

Pregovori s MOL-om ne idu dobro

Pregovori s MOL-om ne idu dobro, rekao je juče predsednik, i istakao da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u NIS-u do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore, kao i da se nada da će američki OFAC imati razumevanje za poziciju Srbije.

Država će omogućiti državljanstvo stranim studentima kako bi mogli da rade kod nas

Država će omogućiti stranim studentima da steknu srpsko državljanstvo, kako bi im se olakšao ostanak i zaposlenje u Srbiji nakon završetka studija.

- Daću sve od sebe da onima koji su studirali više godina, posebno za one koji su uspešno studirali, omogućimo ne samo boravak već i prebivalište ovde u Srbiji i državljanstvo, da možete da živite ovde. Zaista ću dati sve od sebe da to bude vaš slobodan izbor. Mi nemamo ništa protiv da se vi vratite u svoje zemlje, ali i Srbija je vaša zemlja, i u njoj ste proveli znatno vreme - rekao je Vučić odgovarajući afričkim studentima koji su izrazili želju da posle studija u Srbiji ostanu ovde da žive i rade.