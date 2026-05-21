Poslednji u nizu tih koraka bio je apsurdni "memorandum o Kosovu i Metohiji", proglašen od strane kragujevačkih blokadera, a u kom osim opštih mesta ne postoji baš ništa.

Upravo oko toga sada se lome koplja, pa tako blokaderi zahtevaju slepo obožavanje svake njihove reči, a ko se ne slaže - postaje "Đilasov bot".

Predrag Aleksandrić, blokaderski novinar, oglasio se na svom Iks profilu rekavši da se oseća izdano. On je citirao drugog tviteraša koji je ocenio kako je deklarativna podrška Kosmetu kao delu Srbije "klerofašizam".

Blokaderi jednostavno ne mogu da pobede. U nastojanju da privuku patriotski nastrojene glasače, oni odbijaju drugosrbijance za koje je pitanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji "gotova priča" koju treba zaboraviti i što pre ući u NATO.

Stvar je jednostavna. Svako ko ne podržava svaku glupost koju blokaderi izmisle biva odstranjen kao nepoželjan i "Đilasov bot".

Arogantni i bahati, pojma nemaju o Kosmetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da su ga pojedine izjave predstavnika blokaderskog pokreta i opozicije, iznete u emisiji „Utisak nedelje”, kako je rekao, šokirale, posebno stavovi o Kosovu i Metohiji, Rusiji i Kini, kao i priznanje da na najavljenoj „studentskoj listi” neće biti studenata.

Prema njegovim rečima, mnogo više ga je zaprepastio, kako je naveo, odnos prema državi, institucijama i ključnim nacionalnim pitanjima.

„Postoje neke druge stvari o kojima sam bio bukvalno zapanjen. Tu vidite ogromno neznanje, ali ne samo neznanje, već i jednu vrstu arogancije i bahatosti, nepoštovanja bilo koga drugog. Kada vidim te mlade ljude i koliko su arogantni i bahati, kao da po direktivi donose odluke, kao da su oni bogovi, a svi ostali neznalice”, kazao je predsednik Srbije.

On je ocenio da je posebno problematično to što, kako tvrdi, oni koji pretenduju da vode državu nisu spremni da govore o najtežim temama.

„Ako niste u stanju da pričate o Kosovu i Metohiji, kako ćete da pričate o Rusiji i Kini? Kako ćete da pričate o teškim temama? A imamo mnogo teških tema, i regionalnih i drugih”, naglasio je Vučić.