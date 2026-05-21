Na televiziji N1 koja svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu, voditeljka Danica Vučenić upitala je blokadera Pavla Grbovića (PSG) o navodnom "neskladu" srpskog zakonodavstva i Kosova i Metohije.

- Vi smatrate da postoji nesklad u zakonodavstvu, odnosno Ustavu sa realnošću na Kosovu, je l' tako? To je jedan od stavova - upitala je Vučenić čelnika PSG-a.

​Na ovo pitanje blokader Pavle Grbović je rekao da je "to je činjenica, to nije smatranje, to je činjenica."

Voditeljka je zatim rekla da Grbović ne "nudi rešenje". Rekla je "da treba zaštititi Srbe na Kosovu, da su prioritet ljudi, a ne teritorija. Ali suština, čak i sa tim stavom da postoji nesklad, vi ne nudite rešenje.", na šta je Grbović odgovorio da "to nije tačno..."

- "Da li priznati Kosovo, da li menjati Ustav, da li, ne znam, šta uraditi?" - pitala ga je voditeljka.

Na ovo pitanje blokader Grbović je odgovorio:

​ - Okej, hajmo sad ispočetka. Dakle, postoji jedna tema, vidim da je dosta aktuelna ovih dana - kako ne postoji ni jedna politička stranka u Srbiji koja u svom programu ima priznavanje nezavisnosti Kosova i tako dalje. Izvinite, mislim da je to prilično logično. Ne može ta situacija da se gleda tako binarno, i ta optužba 'ne piše u programima nekih stranaka' je prilično površna, čak i nepravedna, zato što smo mnogi od nas, i ja, i Pokret slobodnih građana, izvinite, ali i druge političke stranke, prošli ozbiljnu torturu zbog toga što smo ukazivali na brojne stvari o kojima se u Srbiji ćuti poslednjih 30 godina. Dakle, rekao sam vam više puta, dakle to negiranje ili ignorisanje postojanja nekih ljudi, više od milion, koji su opterećeni brojnim pitanjima iz prošlosti i ne žele da žive u tom društvu, da vi mislite da možete da se dogovorite sa nekim trećim i da im iservirate rešenje koje će njima da smanji obim prava koja su do sad imali, i da mislite da je to održivo rešenje, je prosto naivno."

Podestimo, tzv. Kosovo izgubilo gotovo 200.000 stanovnika.

Sociolog Instituta za evropske studije Marija Marsenić ocenila je da najnoviji rezultati popisa stanovništva pokazuju da tzv. Kosovo prati širi evropski trend depopulacije, dok su glavni razlozi za odlazak stanovništva ekonomske prilike, nizak životni standard i osećaj neizvesnosti među mladima.

