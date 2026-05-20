Nova fotografija koja kruži društvenim mrežama izazvala je šok i lavinu reakcija širom Srbije, nakon što se na njoj vidi poruka sa otvorenim prizivanjem smrti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na fotografiji koja se pojavila na internetu vidi se natpis zalepljen u jednoj prostoriji sa porukom: „Studenti pobeđuju! Ko odlepi umre mu Vučić“.

Ovakva poruka izazvala je ogorčenje velikog dela javnosti, posebno zbog činjenice da se politička borba i protesti sve češće pretvaraju u atmosferu mržnje, targetiranja i otvorenih poziva na nasilje.

Mnogi građani na društvenim mrežama ocenjuju da je ovime pređena svaka granica političke i ljudske pristojnosti, uz pitanja kako je moguće da se ovakve poruke normalizuju i predstavljaju kao deo „borbe za demokratiju“.

Nema relativizacije: Otvoreni govor mržnje prema predsedniku Srbije

Analitičari upozoravaju da ovakve poruke više ne mogu da se pravdaju „satiričnim izrazom“, političkim buntom ili studentskim aktivizmom.

Kada se u javnom prostoru otvoreno priziva nečija smrt, posebno predsednika države, to predstavlja ozbiljan društveni problem i opasnu radikalizaciju političke scene.

Posebno zabrinjava činjenica da su poslednjih meseci društvene mreže i pojedini protesti preplavljeni porukama mržnje, targetiranjem neistomišljenika i atmosferom linča.

Građani koji osuđuju ovakve ispade pitaju gde vodi društvo u kojem se smrt političkog protivnika koristi kao slogan i „duhovita poruka“.

„Nema povlačenja i nema relativizacije“, poručuju mnogi korisnici mreža koji zahtevaju da nadležni reaguju na ovakve slučajeve.

Atmosfera mržnje prelazi sve granice

Stručnjaci upozoravaju da stalno podizanje tenzija i agresivna retorika mogu imati ozbiljne posledice po bezbednost i stabilnost društva.

U politički podeljenoj atmosferi, svaka poruka koja normalizuje nasilje ili prizivanje smrti dodatno podiže rizik od incidenata.

Fotografija koja se sada deli internetom mnogima je postala simbol koliko je deo političke scene otišao u ekstremizam i mržnju prema predsedniku Srbije.

Istovremeno, građani traže jasnu osudu svih poziva na nasilje bez obzira sa koje strane dolaze, upozoravajući da politička borba nikada ne sme da pređe granicu ljudskosti.