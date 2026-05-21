Kos se tim povodom upravo oglasila putem zvaničnog X naloga:

"Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona od strane Srbije nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima.

Nastavljamo tesnu saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti", napisala je ona.

Usvojeni izborni zakoni

Poslanici Skupštine Srbije završili su juče treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, na kojoj je usvojen set izbornih zakona, Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Skupština je usvojila dopunu Zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu. Ove izmene i dopune zakona predložio je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.



