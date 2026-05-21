- Nema većeg Kurtija od Nenada Rašića. Hapse nam lekare i nastavnike, direktore bolnica i škola... Udružili se, jedan kus, drugi repat, pa udarili po srpskom narodu.

Ovo su reči jedne medicinske sestre iz Gračanice koja je, zajedno sa svojim kolegama, protestovala zbog hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija koje deluju u srpskom sistemu na KiM.

Do hapšenja je došlo nakon što je Kurtijev ministar Nenad Rašić tokom sednice prištinske kvazivlade lažno optužio pojedine direktore škola i bolnica da su „podelili najmanje 40 otkaza zaposlenima koji ne podržavaju Srpsku listu“. Dok je Rašić iznosio neistine, Kurti je sedeo pored njega, zapisivao svaku izgovorenu reč, a zatim je prištinskom ministru policije Dželjalju Svečlji izdao naredbu da hapsi srpske direktore.

Neutemeljene optužbe Nenada Rašića, koji je, da bi bio uverljiviji, pokazivao papire za koje je tvrdio da su neka od rešenja o raskidu ugovora o radu, zabeležile su i televizijske kamere. Video-snimci ostaće kao svedočanstva o tome da je „postojala jedna osoba srpskog imena i prezimena koja je nameštala svoje sunarodnike na otetom Kosovu“. I sve to kako bi pokušao da desetkuje svog najvećeg političkog rivala - Srpsku listu, koja je na svim izborima na KiM dobijala gotovo stoprocentnu podršku srpskog naroda.

Najpre je uhapšeno petoro srpskih direktora, a zatim još dvoje. Odvedeni su u nepoznatom pravcu, neki od njih nisu se javili svojim porodicama, niti su dobili mogućnost da kontaktiraju s advokatom.

Srpska lista najoštrije je osudila hapšenje direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija od strane Prištine jer ta akcija, kako ocenjuje član predsedništva ove stranke Igor Simić, ima za cilj zastrašivanje Srba na KiM. On je dodao da je Nenad Rašić targetirajući časne Srbe i Srpkinje, „omogućio i uvukao Kurtijevu policiju“ u srpske obrazovne i zdravstvene ustanove.

Rašić je, prema rečima Simića, želeo da ostvari ono što su Kurti i njegov režim pokušali 15. marta, kada su nasilno nameravali da integrišu srpske zdravstvene i obrazovne institucije na Kosovu.

Ovo hapšenje, ističe Simić, nema nikakve veze sa izborima, već predstavlja pokušaj napada na srpski obrazovni i zdravstveni sektor.

- Ako sa druge strane govorimo o izborima, time se najdirektnije pokušava pomoći Rašiću kako bi silom dobio glasove srpskog naroda i kako bi se zastrašivanjem promenila volja kada su u pitanju predstojeći izbori - naglasio je on, i dodao da posebno brine što „neko želi da administrativne probleme unutar škola i zdravstvenih ustanova prebaci na teren politike“.

- To je jedinstven slučaj u svetu, da zbog disciplinske odluke neke institucije neko ko tu instituciju vodi bude uhapšen. Ovo je najtamnija mrlja na obrazu Nenada Rašića, ako ga imalo ima, jer pet srpskih porodica sada ne zna gde su njihovi članovi, koji su uhapšeni samo zato što su Srbi i što su časno izvršavali svoje obaveze - rekao je Simić.

Da je hapšenje sedmoro Srba sprovedeno pod uticajem Nenada Rašića, potvrdilo je i Osnovno tužilaštvo u Prištini.

- Kosovska policija postupala je po službenoj dužnosti i nakon medijskih izveštaja u vezi sa izjavama ministra Nenada Rašića - navedeno je u saopštenju.

Petković: Za sva nedela odgovaraće pred zakonom

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da su o protivpravnom i neosnovanom kidnapovanju srpskih zdravstvenih i prosvetnih radnika odmah obavešteni svi međunarodni predstavnici i posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Peter Sorensen.

On je poručio da Kurti ponovo izaziva krize i tenzije na terenu i preko leđa srpskog naroda vodi političku kampanju, jer nema ništa drugo da ponudi svojim biračima.

- Njegov Rašić sada je pokazao koliki je sluga Prištine i Aljbina Kurtija, da ima obraz kao đon i njegova sramota ostaće upisana u analima beščašća, a za svoja nedela odgovaraće u skladu sa zakonom zajedno sa svima koji su mu u tome pomogli. Srpski narod će mu na izborima 7. juna odgovoriti još većom slogom i jedinstvom i još snažnijom srpskom pobedom, jer srpski narod kroz istoriju je pokazao da je najjači kada je to najpotrebnije - poručio je Petković.