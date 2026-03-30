Opozicioni analitičar Boban Stojanović gostujući na mediju koji svakodnevno širi blokadersku popagandu govorio je o rezultatima lokalnih izbora u Srbiji.

Novinarka je istakla da je SNS osvojila 10:0 kada je reč o pobed na lokalnim izborima održanim 29. marta. Ona je upitala Bobana Stojanovića, da li imaju razloga za slavlje.

- (Predsedik Republike Srbije Aleksandar) Vučić ima razloga za slavlje, da se ne lažemo! Pobedio je u ovih 10 opština i formiraće vlast svuda! - teška srca priznao je opozicioni analitičar.

