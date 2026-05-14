Narodni poslanik Branko Pavlović iz opozicionog pokreta "Mi, glas naroda" rekao je sledeće:

"Mera koju sam predložio, izrazito po mom mišljenju, povećava poverenje građana u izborni proces, i samo građani da znaju - predsednica Skupštine je bila prema tome otvorena, a opozicija koja govori neprekidno o izbornim građanima nije htela to da podrži. A da su podržali, mi bismo koliko za neki dan mogli da krenemo u operacionalizaciju takve stvari", kaže Pavlović.

"Jer šta je stvar, sad ako bi, recimo, vladajuća grupacija krenula, ja ću ih naravno podsticati da to ipak urade, ali ako bi krenula u tom pravcu, onda bi ova ekstremno pro-briselska opozicija rekla: "Evo, neće da se bave ODIHR-ovim preporukama, nego zamajavaju ljude nekim drugim elementima koji nisu vezani za taj deo. Neće se dogovor, dakle, i tamo gde je dogovor moguć i po mom mišljenju u bitnom elementu, on se neće, nego se želi tenzija, želi se destabilizacija", primetio je on.