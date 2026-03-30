Rusija je proterala britanskog diplomatu kojeg je Moskva optužila za špijunažu! Diplomati je oduzeta akreditacija i rečeno mu je da napusti zemlju za dve nedelje.

Ruska kontraobaveštajna agencija, FSB, tvrdila je da je britanski diplomata "pružao lažne informacije o sebi".

"Jans van Rensburg, drugi sekretar britanske ambasade u Moskvi, proglašen je krivim za subverzivne obaveštajne aktivnosti i oduzeta mu je akreditacija", saopštio je u ponedeljak Centar za odnose s javnošću FSB-a.

"Doneta je odluka da se Jansu van Rensburgu oduzme akreditacija i naloži mu se da napusti Rusiju u roku od dve nedelje", navodi se u saopštenju.

Agencija je pojasnila da je FSB, tokom kontraobaveštajnog rada, otkrio "neprijavljeno prisustvo britanskih obaveštajnih službi pod okriljem ambasade u Moskvi".

Prema obaveštajnoj agenciji, utvrđeno je da je Jans van Rensburg, drugi sekretar Albertus Gerardus, koji je poslat u Moskvu, namerno dao lažne informacije prilikom podnošenja zahteva za ulazak u Rusku Federaciju, čime je prekršio ruski zakon. FSB tvrdi da ima dokaze da se Rensburg bavi "subverzivnim obaveštajnim aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost Rusije".

Moskva ga je takođe optužila da je pokušao da prikupi informacije o ruskoj ekonomiji.