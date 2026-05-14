Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu izazvao je novu buru izjavama o situaciji na frontu u Ukrajini, tvrdeći da ruska vojska drži inicijativu i nastavlja da potiskuje ukrajinske snage duž gotovo celog fronta. Njegove poruke, iznete tokom sastanka predstavnika država članica Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), odmah su izazvale pažnju međunarodne javnosti i otvorile pitanje da li Moskva pokušava da pokaže da ulazi u odlučujuću fazu rata.

Prema Šojguovim tvrdnjama, ruske snage su od početka godine zauzele više od 1.800 kvadratnih kilometara teritorije i preuzele kontrolu nad više od 80 naselja.

– Od početka ove godine oslobođeno je više od 1.800 kvadratnih kilometara teritorije i preko 80 naselja. Teritorija Luganske Narodne Republike potpuno je oslobođena, dok u Donjecku ostaje da se oslobodi nešto više od 15 odsto teritorije – rekao je Šojgu.

Ruski zvaničnik time je pokušao da pošalje poruku da Moskva i dalje ima vojnu inicijativu uprkos ogromnoj pomoći koju Ukrajina dobija od Zapada.

Šojgu optužio Zapad da produžava rat

Iako je govorio o napredovanju ruske vojske, Šojgu je istovremeno tvrdio da Rusija ne odbacuje mogućnost političkog rešenja sukoba.

Prema njegovim rečima, Moskva je spremna za diplomatske razgovore i posredovanje drugih država ukoliko postoji realna želja za dogovorom. Međutim, odgovornost za nastavak rata prebacio je na Kijev i njegove zapadne saveznike.

– Kijevski režim više puta potvrđuje svoju nesposobnost za pregovore. Osnovni razlog je licemerna podrška vodećih evropskih zemalja, članica EU i NATO, koje namerno produžavaju sukob i nastavljaju da naoružavaju Ukrajinu – izjavio je Šojgu.

Moskva već duže vreme pokušava da predstavi rat kao sukob Rusije i kolektivnog Zapada, tvrdeći da bez vojne, finansijske i političke pomoći Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Ukrajina ne bi mogla da nastavi rat.

Poruka upućena i Kini i saveznicima van Zapada

Šojgu je tokom sastanka posebno naglasio da Rusija ceni „uravnotežen stav“ država članica Šangajske organizacije za saradnju prema ratu u Ukrajini i ruskoj vojnoj operaciji.

– Nadamo se da ćemo dodatno ojačati ovaj pristup – poručio je ruski zvaničnik.

Analitičari smatraju da njegova poruka nije bila namenjena samo Ukrajini i Zapadu, već i državama koje Moskva vidi kao ključne partnere u svetu van zapadnog političkog bloka.

Upravo zato je nastup pred predstavnicima ŠOS-a imao dvostruku svrhu — da pokaže kako Rusija, prema tvrdnjama Moskve, napreduje na frontu, ali i da uprkos sankcijama i pritiscima nije međunarodno izolovana.

Tokom sastanka u Sekretarijatu Šangajske organizacije za saradnju razgovaralo se i o promenama pravnog okvira organizacije i unapređenju njenog rada, pod predsedavanjem Kirgistana.

Za Rusiju, ŠOS postaje sve važniji diplomatski prostor za jačanje odnosa sa državama koje ne prate zapadnu politiku prema ratu u Ukrajini.

Ipak, dok Moskva tvrdi da drži inicijativu na frontu, ukrajinska strana i zapadni saveznici nastavljaju da insistiraju da će podrška Kijevu biti nastavljena, što znači da bi rat mogao dodatno da se produži i uđe u novu, još opasniju fazu.