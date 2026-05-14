Počeo je krivični postupak protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića zbog navodnih zloupotreba u predmetu poznatom kao tzv. „državni udar“. Sud je zakazao glavni pretres nakon što je Specijalno državno tužilaštvo podnelo optužni predlog.

Prema navodima SDT-a, Katnić i Čađenović se terete da su pokušali da utiču na američkog državljanina Džozefa Asada kako bi svedočio protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta, Andrije Mandića i Milana Kneževića, u postupku za navodni pokušaj državnog udara iz 2016. godine.

Tužilaštvo tvrdi da je Asadu, zauzvrat za svedočenje koje bi potvrdilo navode optužnice, navodno bilo obećano ukidanje poternice i obustavljanje postupka protiv njega.

Knežević je godinama javno tvrdio da je čitav slučaj bio politički montiran, navodeći da je Čađenović pripremao pitanja i odgovore za Asada, kao i fotografije funkcionera DF-a koje su mu slane kako bi ih navodno identifikovao.

Podsetimo, svi optuženi u slučaju tzv. „državni udar“ pravosnažno su oslobođeni nakon odluke Apelacionog suda Crne Gore.

