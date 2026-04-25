Nekadašnji učesnik rijalitija VIP Veliki brat iz 2013. godine, Boban Stojanović, svojevremeno je na Instagramu objavio potresnu i vrlo ličnu ispovest o ocu koji je tragično izvršio samoubistvo.

Uz niz fotografija iz detinjstva prisetio se zajedničkih uspomena i njegove velike strasti prema fotografiji.

Iako je iza oca ostalo oproštajno pismo, Boban je priznao da ga nikada nije pročitao. Umesto toga, godinama ga prati pitanje kako čovek sa takvim darom da uoči lepotu nije uspeo da pronađe makar jedan razlog da ostane, nešto sitno poput kamena koji sija, ptice u letu ili cveta ljubičice.

Upravo tu sposobnost da vidi lepotu u malim stvarima, kako ističe, smatra najvrednijim nasleđem koje mu je otac ostavio.

-Na današnji dan, pre osam godina, moj otac je izvršio samoubistvo. Kada čovek ode na taj način, to je drugačije od prirodne smrti, potpuno drugačije nego kada neko mirno umre u snu. Zato ne volim kada se kaže da je neko preminuo od suicida. Ljudi sebi oduzmu život i to je tako. Treba poštovati takvu odluku. Moj tata je voleo foto-aparate i imao ih je nekoliko. Najviše je voleo jedan masivni, teški aparat "Zenit". Njime je napravio mnogo lepih fotografija moje mame i mene dok sam bio mali. Neki fotografi su mu govorili da „ima oko“ i da bi trebalo ozbiljnije da se bavi fotografijom - napisao je on.

Govoreći o njihovom odnosu, naglasio je da možda tokom života nije bio idealan roditelj, ali da danas na njihovu vezu gleda drugačije.

-Znam da je ostavio pismo. Nikada ga nisam pročitao, a i ne moram. Jedino sam se pitao kako njegove lepe plave oči, talentovane da uhvate lepe trenutke, tog jutra nisu mogle da pronađu makar jedan mali razlog da nastavi da živi, ljubičicu, neki mali svetlucavi kamen, pticu, bilo šta… To je, očigledno, ostavio meni u amanet. Od tada se svakog dana pitam kako živim i gde želim da budem, sa kim želim da se družim i čije priče da slušam, u šta želim da gledam i gde jednog dana želim da odem s ovog sveta. Možda nije bio dovoljno dobar otac za života, ali je najbolji sada. I tu smo u balansu - istakao je Stojanović, te dodao:

-Juče sam, kao retko kada, ubrzao korak ka metrou. Mahnuo sam vozaču, ali nije hteo da mi otvori vrata. Naredni voz dolazio je za osam minuta. U tom trenutku, dva goluba koja su se jurila u letu našla su se iznad moje glave, a jedan je bio toliko nisko da sam osetio vetar od njegovih krila. Na koleno su mi pala dva perca, baš kao na slici na kojoj tata i ja stojimo zajedno. Sve ima smisla ako se razume - naglasio je na na kraju.